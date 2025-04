Anrainer wollen Bau in Goethesiedlung kippen

Beim „Krone“-Besuch turnt ein Eichhörnchen auf den Bäumen in der Goethesiedlung herum. Die Idylle schätzen auch viele Bewohner der in den 1970er-Jahren erbauten Siedlung in Salzburg-Itzling. „Wir wohnen gerne hier“, sagen sie. Entspannt sind die Anrainer derzeit trotzdem nicht. Sie sammeln Unterschriften gegen mehrere Neubauten auf ihren Parkplätzen.