Bei Ostertanz in Kärnten: Hitlergruß in Fotobox

Dort posierten fünf Jugendliche – vier Mädchen und ein Bursche – in einer Fotobox mit dem verfassungswidrigen Hitlergruß. Was die Gruppe wohl nicht wusste: Die schockierenden Bilder wurden nicht nur vor Ort ausgedruckt, sondern werden bei solchen Fotoboxen auch digital gespeichert. Ein Mitglied der Landjugend stieß auf das Bild (liegt der Redaktion vor) und veröffentlichte es am Mittwoch auf den sozialen Medien. Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten – in der Gemeinde, aber auch weit darüber hinaus. Die Polizei bestätigte der „Krone“ laufende Ermittlungen: „Der Fall wurde am Mittwoch angezeigt.“ Die Landjugend Steuerberg wollte keine Stellungnahme abgeben.