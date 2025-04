Der Stadtvize wechselt zum Parteichef ins Land

Die Stadt Klagenfurt muss ihr Budget derzeit mit 41,8 Millionen Euro an inneren Krediten abdecken. Geht es so weiter, steigt die Zahl bis Jahresende auf 90 Millionen Euro an. Dass mit Alexander Kastner (Team Kärnten) am 29. April nun ein engagierter und gut ausgebildeter Politiker als Vizebürgermeister gehen muss, sorgt nicht nur im Rathaus für Kopfschütteln. Patrick Jonke von der Liste Scheider nimmt seinen Platz ein.