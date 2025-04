„Aufwärtstrend nach einem herausforderndem Jahr“

Entsiegelungsprämie bei Projekte im Zentrum

Kollar verwies zudem auf Projekte in den Ortszentren, die für Belebung gesorgt hätten. Die Kosten müssten dafür zur Gänze die GBV tragen. Kollar kann sich daher eine Entsiegelungsprämie vorstellen, die den Bauträgern zugutekommen soll. Ebenso spricht er sich für eine Leerstandsabgabe in den Zentren aus, da die Grundstückspreise vielfach überteuert sein. Kollar kündigt auch Gespräche mit dem Land wegen der Wohnbauförderung an, damit die GBV diese künftig wieder auslösen können.