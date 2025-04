Land finanziert nächsten Gasthaus-Ankauf mit

Vor zehn Jahren sperrte im ehemaligen Gemeindewirtshaus Fieber in Leithaprodersdorf „Die Schneiderei“ auf, ein ungewöhnlicher Lokal-Mix aus Frisiersalon und Wirtshaus. Während Coiffeur Egon Blümel den Kunden einen neuen Look verpasste, verwöhnte Ehefrau Tamara die Gäste kulinarisch – quasi nach dem Motto „Haare schneiden und einschneiden“. Sieben Jahre lang war das Lokal neben der Kirche ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, doch dann erkrankte Egon Blümel an Krebs und verstarb.