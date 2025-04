„Muss ihn erinnern …“: Liga-Boss kontert Flick

Vorwurf an UEFA

Tebas will die Schuld jedoch nicht gänzlich bei der Liga wissen, für die Kritik Flicks hat der Präsident nur wenig Verständnis: „Ich muss Flick daran erinnern – er war sehr hart zu mir -, dass er sich auch bei der UEFA beschweren könnte. Warum werden die beiden Halbfinalspiele der Champions League nicht am selben Tag angesetzt, also beide Spiele am Mittwoch? Es ist nicht immer La Liga schuld!“