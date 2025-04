„Haben keine Ahnung“: Flick schießt gegen La Liga

Die Katalanen kündigten sogar eine formelle Beschwerde wegen der Terminansetzungen an. Barca steht im Halbfinale der Champions League, am Samstag kommender Woche im Finale der Copa del Rey gegen Real Madrid und ist Spitzenreiter in der Liga. Die Tatsache, dass die Partie gegen Celta de Vigo nach dem Champions-League-Einsatz unter der Woche in Dortmund am Samstag angesetzt worden war, hatte Trainer Hansi Flick zu deutlichen Worten veranlasst.