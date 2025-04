Fahrrad-Diebstähle: Salzburg ist Spitzenreiter

Zum Vergleich: In Tamsweg wurden nur zehn Diebstähle registriert, in St. Johann im Pongau 64. Die Stadt Salzburg liegt auch im Österreich-Vergleich an der Spitze: Pro 10.000 Einwohner werden hier 70 Räder gestohlen – mehr als in jeder anderen Landeshauptstadt. Zum Teil liegt das am hohen Radverkehrsanteil, der in Salzburg bei 23 Prozent liegt.