Rekordbilanzen: Skigebiete trotzten der Krise

Familienskigebiet Lofer profitiert

Auf der Schmittenhöhe in Zell am See fuhren am Ostersonntag die Gondeln in die Garage. „Wir sind hinter unseren Erwartungen geblieben, am Ende steht trotzdem ein Plus von rund 1,5 Prozent“, erläutert Vorstand Erich Egger. Für Dezember und Jänner seien die Zahlen sehr gut gewesen, dann ging es jedoch ein wenig zurück. Vor allem der Februar, an und für sich wegen der Ferien stark, und der März schwächelten. Die Termine für Fasching und Ostern seien der Grund.