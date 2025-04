Nach Wahlbeben erhält Weiz weibliche Doppelspitze

Bruck, Leibnitz, Weiz: In diesen drei Bezirkshauptstädten gab es für die SPÖ hohe und bittere Verluste sowie keine absolute Mehrheit mehr. Während in Bruck und Leibnitz auch das Bürgermeisteramt verloren geht, kann es in Weiz gehalten werden. Am Mittwoch unterzeichnete die Sozialdemokratin Bettina Bauernhofer ein Arbeitsübereinkommen mit Monika Langs von der Liste Mutig.