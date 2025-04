Zeuge gesteht tödlichen Faustschlag am Westbahnhof

„Der Angeklagte legt eine massive Gewaltbereitschaft an den Tag“, sagte die Staatsanwältin schon am ersten Prozesstag. Wegen drei Prügelattacken – alle rund um den Wiener Westbahnhof – muss der 40-Jährige nun nicht rechtskräftig drei Jahre in Haft. Bezüglich des Hauptanklagepunkts, einem tödlichen Faustschlag, gab es ein überraschendes Geständnis – aber nicht vom Angeklagten ...