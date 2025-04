Transfer-Wahnsinn! Königliche „Jagd“ auf Weltstars

Wenn’s hart auf hart kommt, bleibt der Laureus-Sports-Award, also die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres, Reals einzige Trophäe in dieser Saison. Die „Königlichen“ scheiterten im Supercup an Barça, schieden zuletzt chancenlos gegen Arsenal aus der Königsliga aus. Im Finale der Copa del Rey (spanischer Pokal) geht’s wieder gegen die „Blaugrana“ um die Wurst. Und in der Liga. Wobei bei vier Punkten Vorsprung kaum noch jemand glaubt, dass sich Lamine Yamal & Co. die Butter vom Brot nehmen lassen.