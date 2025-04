Betrunkener Mann (42) drohte Wohnhaus anzuzünden

Mann stemmte sich gegen Tür

Der Mann, der beim dritten Einsatz in dieser Nacht gegen 1.15 Uhr nicht zur Ruhe kam, zeigte sich den Beamten zunehmend aggressiv und weigerte sich, sein Verhalten zu zügeln. Er soll sogar damit gedroht haben, das gesamte Wohnhaus in Brand zu setzen. Als die Polizisten versuchten, in seine Wohnung zu gelangen, stemmte sich der 42-Jährige mit voller Kraft gegen die Tür, um ihnen den Zugang zu verwehren.