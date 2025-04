Deutsche Trainer-Legende Werner Lorant ist tot!

Pacult folgte Lorant bei 1860 München nach

Nach einem 1:5 im Münchner Derby gegen den FC Bayern kam für den ob seiner knurrigen und knallharten Art auch „Werner beinhart“ genannten Lorant am 18. Oktober 2001 das Aus. Ihm folgte sein langjähriger Weggefährte – als Spieler und als Co-Trainer – Peter Pacult nach. Lorant selbst tingelte in weiterer Folge noch jahrelang durch die Fußball-Landen, heuerte u.a. bei Fenerbahce in der Türkei, bei Incheon Utd. in Südkorea oder beim DAC Dunajska Streda in der Slowakei an, große Erfolge waren ihm in späteren Jahren aber nicht mehr vergönnt.