Teenager rasen Polizei davon und krachen in Auto

Zu der Verfolgungsjagd kam es am Samstag um 4 Uhr in der Früh. Im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofs nahm eine Streife der Polizei einen Pkw wahr, der zügig in Richtung Norden fuhr. „Als der Lenker die Streife bemerkte, beschleunigte er und fuhr in Richtung König Laurin Allee“, heißt es von den Ermittlern. Dort verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen.