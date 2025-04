Handy am Steuer wurde Drogenkurier zum Verhängnis

Bande wie Unternehmen organisiert

Der Serbe soll Teil einer Tätergruppe sein, die in Österreich in großem Stil Cannabis angebaut und verkauft hatte. Dabei gingen die „Drogenbarone“ wie Unternehmer vor, hatten Verantwortliche für Anbau, Vertrieb oder Transport. In Wohnungen, leerstehenden Gasthäusern oder Firmengebäuden in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich hatte die aus mehr als 30 Personen bestehende Gruppe Plantagen angelegt.