Duo von zehnköpfiger Jugendbande brutal attackiert

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einem Raub in der Wiener Innenstadt gerufen. Zwei junge Männer, ein 17-Jähriger aus Österreich und ein 19-Jähriger aus Tschechien, berichteten den Beamten, dass sie in der Rotenturmstraße in einen Streit geraten waren. Plötzlich wären sie von zehn jungen Männern umzingelt und brutal attackiert worden.