Premiere für Ländle-Talent Julie Marie Weiland

Wenn die Frauen des FC Bergheim heute (19.45) in der zweiten Runde der Bundesliga-Qualifikationsgruppe beim SCR Altach auflaufen, feiert eine Ländle-Kickerin Premiere. Aber nicht auf Seiten der Reindörflerinnen, sondern beim Gegner – die 15-jährige Julie Marie Weiland, die im vergangenen Sommer aus Altach zu RB Salzburg gewechselt war, wurde erstmals in ihrer jungen Karriere als Ersatzkeeperin beim Bundesligisten nominiert. Die Freude beim Ländle-Talent ist riesengroß, das Debüt allerdings auch mit einem gewissen Stress verbunden, erzählt Papa Christian lachend. „Julie hat mit der U16 ein Turnier in der Nähe von Barcelona gespielt, wir haben sie erst gestern Nacht vom Flughafen abgeholt.“