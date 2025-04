Neues Spital sprengt bereits die Milliarden-Grenze

Preise gestiegen, zusätzliche Aufgaben

War man vor sechs Jahren von Kosten in der Höhe von 561,7 Millionen Euro ausgegangen, ergibt die aktuelle Kalkulation rund 1,4 Milliarden Euro. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist der Baukostenindex vor allem wegen der Corona-Krise in den vergangenen Jahren um knapp 36 Prozent angestiegen. Zum anderen haben sich durch den Ukraine-Krieg Rohstoffe und Energie massiv verteuert. Zudem ist mittlerweile gesetzlich eine aufwändige Umweltverträglichkeitsprüfung für den Spitalsneubau vorgeschrieben, was Mehrkosten durch Auflagen erwarten lässt. Und im neuen Gesundheitsplan des Landes wird dem künftigen Wiener Neustädter Universitätsklinikum eine zentrale Funktion ähnlich dem Spital in St. Pölten zugeschrieben. Daher sind Einrichtungen notwendig, die 2019 noch nicht vorgesehen waren – etwa ein Onkologie-Kompetenzzentrum, Hybrid-OP-Säle mit Operationsrobotern sowie ein Trauma- und Notfallzentrum.