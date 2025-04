Warten auf Zuwachs und „Flucht“ nach Krakau

Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser besucht Eltern und Bruder in Eberschwang. „Wir erwarten sehnsüchtig Zuwachs in der Familie. Ich werde erneut Tante, eindeutig mein größtes Geschenk heuer“, so die 40-Jährige. Bei Hannes Trinkl läuft’s recht entspannt ab. „Die Kinder schauen vorbei, der Osterhase kommt immer noch. Und wenn das Wetter passt, gibt’s eine Skitour am frühen Morgen“, ist der Ex-Abfahrtsweltmeister nach wie vor sportlich. Und bleibt seiner Heimat St. Pankraz auch über die Feiertage treu.