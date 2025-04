„Opfer schrien vor Schmerz, Autos lagen am Dach“

Gleich drei Rettungs-Helis im Einsatz

Ereignet hat sich der Crash aber etwa 500 Meter weiter auf der Fahrbahn Richtung Horn nahe Hausleiten: Das erste Unfallbild der Polizei vor Ort und die Angaben des Einsatzleiters lassen vermuten, dass ein Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, dort ein anderes touchierte und in der Folge noch mit weiteren Fahrzeugen kollidierte. „Da auch zwei Transporter involviert waren, landeten manche Fahrzeuge im Graben, andere lagen kopfüber deformiert am Straßenrand“, so der erfahrene Floriani.