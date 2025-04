Austria braucht dringend Tore gegen die Jungbullen

Ein Königreich für ein Tor. So würde William Shakespeare sein berühmtes Zitat in der Gegenwart formulieren, wenn er ein Drama über Austria Lustenau schreiben müsste. In elf Ligaspielen in dieser Saison blieben die Grün-Weißen ohne eigenen Treffer – so auch zuletzt gegen die Admira. „Dabei war die gesamte Performance gegen den Tabellenführer gut. Wir waren mutig, haben den Gegner früh gestört und unter Druck gesetzt“, sieht Trainer Markus Mader keinen großen Grund zur Kritik, was die Leistung betrifft. Allein im letzten Drittel hapert es. „Das ist genau der Punkt, an dem wir uns verbessern müssen. Wir müssen vorne Tore machen, gefährlicher werden. Wir machen im Training sehr viel für die Stürmer und schauen, dass sie Tore erzielen und sie so Selbstvertrauen und Sicherheit tanken können“, setzt der Coach auf spezielle Übungen.