Statt Finale liegt Angreifer erneut in der Klinik

Während Hypo Tirol mit dem nächsten souveränen 3:0-Erfolg gegen Hartberg in der Volleyball-Finalserie auf 2:0 stellte, lag der brasilianische Angreifer Arthur Nath in Innsbruck auf der Klinik. Die „Krone“ fragte nach, was der Pechvogel hat und wie es weitergeht.