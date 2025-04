Müllinseln und Leuchttürme der Innsbrucker Politik

Es ist schon erstaunlich, mit welchen Taten – gerne wird von der Performance gesprochen – die „neue“ Innsbrucker Stadtregierung seit ihrer Angelobung im Mai des Vorjahres teilweise so aufwartet. Zusammengefasst: Überschaubar und viel Luft nach oben. Einige Beispiele sollen zeigen, welche „Probleme“ mit Kraft und Tempo angegangen werden. Die zuletzt per Gemeinderatsbeschluss verordneten „Quasi-Enteignungen“, sprich die verhängten Bausperren über 23 private Grundflächen zur künftigen Ausweisung von Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau, lassen wir an dieser Stelle weg.