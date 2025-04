Rote Blutkörperchen haben „übersehene“ Rolle

Für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler ist der Hämatokrit-Wert eine wichtige Bezugsgröße: Ist der Rote-Blutkörperchen-Anteil erhöht, kann im Organismus mehr Sauerstoff zirkulieren, was die Leistungsfähigkeit steigert. Dieser Wert kann zum Beispiel mit Training in höheren Lagen gesteigert werden. Da dort der Sauerstoffanteil in der Luft niedriger ist, reagiert der Körper auf Belastung mit der Bildung von mehr Sauerstoff-Beförderern im Blut.