Englische Woche mit Torflut und Trainer-Rücktritt

Nichts für schwache Nerven war der abschließende Sechser-Pack an Mittwochsspielen in der 21. Salzburger Liga-Runde. Los ging’s mit einem 5:4 in Thalgau. Den Abschluss bildete das Keller-Duell in Nonntal – mit einem am Ende klaren Sieger und dem Abgang des unterlegenen Trainers.