„Biber-Killer“ wurde von Ermittlern ausgeforscht

Verdächtiger ist geständig

Jetzt haben die Ermittler einen Verdächtigen aufgespürt. Bei Hausdurchsuchungen in Kaumberg konnten Beweise sichergestellt werden. So wurden Biberfelle, -kellen und -schädel entdeckt. Aber auch die Überreste einer Eule und eines Siebenschläfers. Zudem entdeckten die Beamten Gewehre und Faustfeuerwaffen. Im Verhör habe der Mann ein Teilgeständnis abgelegt, berichtet die Polizei. Es wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, zudem erwartet den Verdächtigen eine Anzeige wegen „vorsätzlicher Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes“. Mittels genetischer Untersuchung soll jetzt festgestellt werden, ob die sichergestellten Biberschädel zu den in der Kompostieranlage gefundenen Kadavern gehören.