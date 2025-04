Linz-Käpitän spielt bei der WM für Österreich

Familie ging vor

„Ich wollte in den letzten Jahren mehr Zeit für meine Familie haben, aber jetzt sind die Kinder älter“, so der zweifache Papa. Beim Test-Doppel gegen Tschechien am Donnerstag (19/krone.tv) und am Samstag in Linz gegen den Weltmeister ist Brian noch nicht dabei. Bis Montag weilt er noch mit Sohn Tucker bei dessen Eishockey-Turnier in Zell am See, wo er dann ab dem Dienstag startenden vierten Trainingscamp voll dabei sein wird!