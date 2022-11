Hohe Auszeichnung für steirischen Pflege-Pionier

Streitbarer Geist

Im 14-Tage-Rhythmus geben sich die Betreuerinnen die Türklinke in seiner Gemeindewohnung in Leoben-Judendorf in die Hand. Dass die Beziehungen einen solchen Bestand haben, liegt wohl im menschlichen Miteinander begründet: „Mir ist es wichtig, dass die Frauen fair entlohnt und natürlich auch gut behandelt werden. Wenn es für eine Pflegerin in einer Familie nicht passt, scheue ich auch vor einem Streitgespräch nicht zurück“, sagt Klaus Katzianka, der selbst eine Pflege-Agentur betreibt.