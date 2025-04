Nach verheerendem Sturz bekommt Jonathan Halt

Die Leser der „Krone“ und das Umfeld der Waldviertler Familie nahmen großen Anteil am Schicksal des Jugendlichen nach seinem tragischen Unfall. Eine riesige Welle an Solidarität erntete man seither, die den Eltern Kraft in dieser Zeit verlieh. Die Spenden helfen nicht nur beim Hausumbau, sondern auch bei Therapien, die etwas Hoffnung geben.