NÖ-Hilfe: Wie die „Krone“-Leser in der Not helfen

Langer Leidensweg zeichnet sich ab, „Krone“-Leser helfen

18.000 Euro gingen an Bianca und ihre Familie im Bezirk Melk. Eine schwere Krebserkrankung hat die Frau mit viel Lebensmut überstanden und eine 60-prozentige Behinderung zuerkannt bekommen. Am 7. September das nächste Unglück: Bei einem Traktorunfall erlitt Bianca so schwere Kopfverletzungen, dass sie sechs Wochen im künstlichen Tiefschlaf lag.