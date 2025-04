168 Förderungen: NEOS wollen den Dschungel lichten

Förderungen sind ein zentrales Instrument der Landespolitik, um wirtschaftliche Entwicklung, soziale Absicherung und gesellschaftlichen Fortschritt in Tirol gezielt zu unterstützen. „Allerdings zeigt sich in der Praxis, dass die bestehende Förderlandschaft vielfach unübersichtlich, administrativ aufwendig und mitunter ineffizient ist. Doppel- und Dreifachförderungen kommen vor, während in anderen Bereichen Förderlücken bestehen“, reagiert NEOS-Landtagsabgeordnete Susanna Riedlsperger auf den jüngsten „Krone“-Bericht über 168 Förderungen, die in Tirol zur Auswahl stehen.