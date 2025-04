Real Madrid gegen Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Gegen Arsenal will man diese Geschichte fortsetzen. Ein Ausscheiden wäre ein Rückschlag für Real, das derzeit noch Chancen aufs Triple hat. Ceballos und Aurélien Tchouaméni stehen Trainer Carlo Ancelotti wieder zur Verfügung. Dafür muss er auf Eduardo Camavinga, der in London mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, verzichten. David Alaba hatte im Hinspiel als Linksverteidiger agiert, in der Liga saß der ÖFB-Teamkapitän am Sonntag gegen Alaves (1:0) auf der Bank.