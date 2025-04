Käufer müssen sich auf neue Zinswende einstellen

Normalisierung der Zinskurve setzt sich fort

Am 2. April 2024 lagen die variablen Kreditzinsen laut Infina bei 5,071 Prozent, während zehnjährige Fixzinssätze bei 3,766 und 20-jährige bei 3,823 Prozent notierten. Ein Jahr später, aktuell per Ende März 2025, zahlt man variable Zinsen von durchschnittlich 3,505 Prozent, Fixzinssätze für zehn Jahre liegen bei 3,664 und für 20 Jahre bei 3,828 Prozent. Aus dem einstigen Preisvorteil für langfristige Zinsbindungen sind wieder moderate Aufschläge geworden, konkret 0,159 bzw. 0,323 Prozentpunkte. Langfristige Zinsabsicherung hat also wie früher wieder einen Preis.