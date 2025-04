Trainer verlängerte um Mitternacht per Handschlag

Das Bundesligaduell Tirol gegen Klagenfurt lockte 850 Zuschauer ins Innsbrucker Tivolistadion, zum Eliteliga-Derby Rotenberg gegen Egg in Lingenau kamen 900. Für das Gastroteam eine echte Herausforderung. Für Manuel Dorner, seit acht Jahren bei den Vorderwäldern für die Gastronomie zuständig, kein Problem: „Wir haben viele freiwillige Helfer, das Team arbeitet seit vielen Jahre zusammen und ist dementsprechend eingespielt.“ Zudem hat Dorner einen Golfwagen in eine „fahrende Zapfsäule“ umgebaut. In Lingenau wird also das Bier zum Zuschauer chauffiert, das ist wohl einzigartig im Ländle-Fußball.