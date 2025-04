„Machtkämpfe und Konflikte sind jetzt ein Thema“

Im April stehen uns einige Herausforderungen bevor, besonders in dieser und der kommenden Woche. Machtkämpfe, Streit und Konflikte dürften verstärkt auftrete. „Ab Ostersonntag könnte es besonders knifflig werden, wenn Spannungen in Familien oder bei anderen Begegnungen aufflammen. Achtsamkeit und Geduld sind in dieser Zeit besonders gefragt,“ sagt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter. Mehr zur aktuellen Zeitqualität der Woche hören Sie im Video oben!