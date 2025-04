Neuer Wein unter der Burg Deutschlandsberg

Die Familie Kollar-Göbl setzt seit vielen Jahren kulinarische Ausrufezeichen im weststeirischen Deutschlandsberg: Bereits in elfter Generation werden die Fleischmanufaktur sowie der Restaurant- und Hotelbetrieb am Hauptplatz betrieben. 1796 sperrte das Familienunternehmen im Herzen der Bezirkshauptstadt auf, 1811 kamen Weingärten unterhalb der Burg Deutschlandsberg dazu. Seither wird also auch Wein produziert, der aber nie besonders im Vordergrund stand.