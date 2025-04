„Chaos wie im Herbst darf sich nicht wiederholen!“

Zweifel an ÖBB-Plänen

Florian Krumböck, Verkehrssprecher der ÖVP im Landtag, betont: „Die Pendler müssen die Gewissheit haben, dass die Belastungen für sie so gering wie möglich gehalten werden.“ Dazu gehöre aber, dass die ÖBB sicherstellen, dass alle verfügbaren Kapazitäten auf der Wienerwald-Stecke bereitgestellt und genutzt würden. „Einige Verkehrsexperten bezweifeln aber, dass das bei den derzeitigen Plänen so ist“, beklagt Krumböck.