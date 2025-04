Grünes Licht: Was flog da über Österreich?

Was ist eine Feuerkugel?

„Wenn kleine ‚Steinchen‘ aus dem Weltall in die Erdatmosphäre eintreten, so sieht man eine Sternschnuppe. Diese Teilchen sind sehr klein, in etwa in der Größe eines Stecknadelkopfes. Wenn die Materie aus dem Weltall aber größer ist, so ist eine Feuerkugel zu sehen“, wird seitens der Experten der Sternwarte Gahberg erklärt. „Bei manchen Feuerkugeln ist es möglich, dass eine Restmaterie den Flug durch die Erdatmosphäre übersteht, also nicht vollständig verglüht und als Meteorit die Erdoberfläche erreicht.“