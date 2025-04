Jegliche Hilfe abgelehnt, dann Polizistin verletzt

Der schlechte Allgemeinzustand einer 45 Jahre alten Frau hat am frühen Samstagabend in Wien zu einem Einsatz der Polizei und Rettung geführt. Die Betroffene saß mit ihrem Hund im Bezirk Meidling am Gehsteig, als die Einsatzkräfte eintrafen. Doch helfen lassen wollte sich die 45-Jährige nicht. Vielmehr wurde sie immer aggressiver, mit schmerzhaften Folgen für eine der Helferinnen …