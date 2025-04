Motorrad-Saison startet mit schweren Unfällen

Unfall in Bad Ischl

Ebenfalls am Samstag, gegen 17.15 Uhr, kam es in Bad Ischl zu einem schweren Unfall. Eine 22-jährige Einheimische, sie hatte einen 19-Jährigen (ebenfalls auch Ischl) am Sozius dabei, kollidierten in einer Kreuzung mit einem 39-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland.