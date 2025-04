Erst frühlingshaft warm, dann folgt die Abkühlung

Am Dienstag ziehen von Süden her wiederholt dichte Wolken durch, und südlich des Alpenhauptkammes regnet es teils anhaltend und ergiebig. Im Süden und im Osten muss zeitweise mit Regen gerechnet werden, im Westen ziehen nur vereinzelt kurze Schauer durch. Am Nachmittag lockern die Wolken mit dem Südföhn an der Alpennordseite auf. Der Wind aus südlichen Richtungen weht im Bergland und am Alpenostrand lebhaft bis kräftig. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen sechs und 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 22 Grad.