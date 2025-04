Alko-Lenker zog in Ortschaft Spur der Verwüstung

Beträchtlichen Sachschaden soll ein 41-jähriger Innviertler am Freitagabend in St. Roman bei Schärding (Oberösterreich) verursacht haben. Der Mann war offenbar stark betrunken in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren. Keine gute Idee, wie sich kurz darauf herausstellen sollte! Der Pkw krachte gegen Leitpflöcke, eine Mauer und einen Verteilerkasten.