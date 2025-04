Fünf Füchslein werden liebevoll aufgepäppelt

Einbruch ins Lager und Hoffnung auf ein Bleiben

Weniger gute Nachrichten gibt es indessen von einem Einbruch in die Wildtierstation. Das Schloss zum Lager wurde aufgebrochen, einiges an Material gestohlen. „Die Einbrecher nahmen so viel mit, wie sie tragen konnten“, so Werbik. Er befürchtet, dass sie zurückkehren könnten. „Wir haben jetzt ein stärkeres Schloss und eine Wildtierkamera im Inneren angebracht“, so der Tierschützer.