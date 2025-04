„Das ist günstiger als der Stuhlgang von Carlos“

Alexander Albon war am Freitag im Training von Bahrain in einer brenzligen Situation verwickelt, als er selbst gerade auf einer schnellen Runde war und vor ihm die beiden Freitagstester Felipe Drugovich und Luke Browning fuhren. Albon war schon am Aston Martin vorbei, doch mit Browning, seinem eigenen Teamkollegen, hätte es fast gekracht. „Wow, das war knapp“, funkte Drugovich, der die Situation erste Reihe fußfrei beobachten konnte.