Osterhase brachte Ortschaft eine Überraschung

Wenn die Kirchenglocken am Gründonnerstag verstummen, dann ertönen in ganz Kärnten die Osterratschen – auch in der Ludmannsdorfer Ortschaft Wellersdorf. Doch heuer wäre es fast ruhig geblieben. Denn bei Filmdreharbeiten im vergangenen Jahr brach die Handkurbel der jahrhundertealten Ratsche. Ein bitterer Moment für Mesner Franz Kruschitz.