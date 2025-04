PV-Paneel fiel von neuem Hochhaus – Frau verletzt

Auf dem Dach des Hochhauses lagerte eine Palette mit Solarpaneelen für die Montage. Plötzlich löste sich eine davon und stürzte in die Tiefe. Das Paneel traf eine Passantin, die gerade am Gebäude vorbeiging. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Laut der Stadtfeuerwehr Oberwart konnte sich danach selbst in medizinische Behandlung begeben.