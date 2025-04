Brand in beliebtem Gasthaus: Ursache steht fest

Kleine Ursache, große Auswirkung

In den vergangenen Tagen waren die Brandermittler am Werk. Die Erhebungen haben laut Polizei Folgendes ergeben: „Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass der Brand durch eine auf einem am Holzboden abgestellten Karton ausgedrückte Zigarette verursacht wurde.“