Stubentiger „Simba“ thronte in luftigen Höhen

Probleme beim Abstieg

So leicht der Aufstieg gelang, so problematisch war der Abstieg: Das Tier saß fest. Die alarmierten Feuerwehrleute wurden dann noch Zeuge von einem Standortwechsel: Simba verließ die Pappel und nahm in den Zweigen einer benachbarten Fichte Platz. Dort thronte die Katze scheinbar völlig gelassen im Baumwipfel.