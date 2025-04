PV-Pflicht: Land bremst Prammers Schnellverfahren

Prammer: 1.130 Bebauungspläne zu ändern

Prammer dauert das zu lange: „Für das Stadtgebiet gibt es aktuell 1.130 Bebauungspläne“, rechnet er vor, „die Erstellung und das Verfahren eines Bebauungsplanes erfordern in der Regel mindestens ein Jahr.“ Er fühle sich vom Land im Hinblick auf die Erreichung der städtischen Klimaziele zu wenig unterstützt. „Wir arbeiten deshalb an einer Resolution mit einem Appell an das Land Oberösterreich, uns eventuell auf dem Wege einer entsprechenden Verordnungsermächtigung bei unseren Klimazielen zu unterstützen“, so Prammer.